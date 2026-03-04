الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للتقاعد": تقديم مواعيد صرف المعاشات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمناسبة الأعياد

"أبوظبي للتقاعد": تقديم مواعيد صرف المعاشات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمناسبة الأعياد
4 مارس 2026 13:26

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، عن تبكير موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين، وفي إطار حرصه المستمر على تعزيز استقرارهم المالي وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزامات أسرهم استعدادًا للأعياد.

 

وأوضح الصندوق أنه سيتم صرف معاشات شهر مارس يوم 16 من الشهر نفسه، فيما سيتم صرف معاشات شهر أبريل يوم 20 من الشهر، كما تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر مايو ليكون يوم 22 من الشهر، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ومن المقرر أن تعود مواعيد صرف المعاشات اعتباراً من شهر يونيو المقبل إلى جدولها المعتاد يوم 26 من كل شهر.

 

أخبار ذات صلة
جولة «الاتحاد» في العاصمة أبوظبي ترصد الأجواء: الإمارات دار أمن وأمان وسلام وحياة
النائب العام لإمارة أبوظبي والسفير الهندي يبحثان تعزيز التعاون

وأكد الصندوق أن تقديم موعد صرف المعاشات يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم المتقاعدين والمستحقين من المدنيين والعسكريين، وتوفير سبل الراحة لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم في الوقت المناسب، بما يعكس التزامه بمسؤوليته تجاه هذه الفئة المهمة من المجتمع.

 

 وأشار إلى أهمية تحديث المتقاعدين والمستحقين بياناتهم عبر خدماته الرقمية على منصة "تم" عند حدوث أي تغيير عليها، حفظًا لحقوقهم وضمانًا لحصولهم على المعاش التقاعدي في مواعيده المقررة بكل سهولة ويسر.

 

المصدر: وام
أبوظبي
صندوق أبوظبي للتقاعد
