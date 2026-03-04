الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
لا تهاون

5 مارس 2026 00:15

استهداف الإمارات تحت أي ذريعة يُعد اعتداء مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، لا يُمكن تبريره، أو تمريره أو التعامل معه كحدث عابر، فسيادة الدولة وصون أمنها الوطني، وحماية أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، خطٌّ أحمر، ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون أو الاختبار.
وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالات سموه الهاتفية مع قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية، على ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الخلافات، يأتي في إطار نهج الإمارات الراسخ بالحفاظ على الأوطان والشعوب، وتجنيب المنطقة ويلات الصراع.
التزام الإمارات بسياستها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، لا يتعارض مع احتفاظها بحقها الأصيل والكامل والمشروع في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة بأكثر من ألف اعتداء، تصدت له قواتنا المسلحة بكل احترافية وكفاءة وتميّز، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له الدول المستهدفة الأخرى.

