الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

كلٌ لا يتجزأ

كلٌ لا يتجزأ
6 مارس 2026 00:01

الإمارات دولة عقل وحكمة، وقوتها ليست فقط في قدراتها الدفاعية، بل في وحدتها، وثقة شعبها في قيادته الرشيدة، وتماسك مؤسساتها، ووضوح مواقفها وشفافيتها، واتخاذها كل ما يلزم لحماية شعبها وأرضها ومقدراتها في إطار الشرعية الدولية.
وفي الوقت الذي تدعو فيه إلى التهدئة والحوار، والتوقف الفوري عن التصعيد العسكري، والعودة إلى المسار السياسي، تثبت دولتنا على أرض الواقع قدرتها على حماية سيادتها الوطنية، وأنها لن تسمح بأي مساس لسيادتها أو أمنها الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض للاعتداءات.
الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، أخطأت في العنوان، وعزلت طهران عن جيرانها في مرحلة تاريخية حرجة، لأنها لم تدرك أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

أخبار ذات صلة
طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات
الاعتداءات الإيرانية
الاعتداء الإيراني
دول مجلس التعاون الخليجي
إيران
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©