الإمارات دولة عقل وحكمة، وقوتها ليست فقط في قدراتها الدفاعية، بل في وحدتها، وثقة شعبها في قيادته الرشيدة، وتماسك مؤسساتها، ووضوح مواقفها وشفافيتها، واتخاذها كل ما يلزم لحماية شعبها وأرضها ومقدراتها في إطار الشرعية الدولية.

وفي الوقت الذي تدعو فيه إلى التهدئة والحوار، والتوقف الفوري عن التصعيد العسكري، والعودة إلى المسار السياسي، تثبت دولتنا على أرض الواقع قدرتها على حماية سيادتها الوطنية، وأنها لن تسمح بأي مساس لسيادتها أو أمنها الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض للاعتداءات.

الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، أخطأت في العنوان، وعزلت طهران عن جيرانها في مرحلة تاريخية حرجة، لأنها لم تدرك أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.