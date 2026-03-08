الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد: بقيادة رئيس الدولة الإمارات ماضية في مسيرتها الإنسانية

طحنون بن زايد: بقيادة رئيس الدولة الإمارات ماضية في مسيرتها الإنسانية
8 مارس 2026 20:42

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني إن الإمارات تمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في مسيرتها الإنسانية.

العلماء الضيوف: «يوم زايد للعمل الإنساني» رسالة خير من الإمارات إلى العالم
نهيان بن مبارك: الشيخ زايد صاحب رسالة إنسانية عميقة

وأكد سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر القيم النبيلة التي أرسى دعائمها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت العطاء نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات".
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن "الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في مسيرتها الإنسانية الرائدة، لترسخ حضورها العالمي في ميادين الخير، وتمتد أياديها بالعون والمساندة إلى الشعوب حول العالم، وفاءً لمبادئها الراسخة وقيمها الأصيلة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
