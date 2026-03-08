طحنون بن زايد: بقيادة رئيس الدولة الإمارات ماضية في مسيرتها الإنسانية

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني إن الإمارات تمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في مسيرتها الإنسانية.

وأكد سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر القيم النبيلة التي أرسى دعائمها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت العطاء نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات".

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن "الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في مسيرتها الإنسانية الرائدة، لترسخ حضورها العالمي في ميادين الخير، وتمتد أياديها بالعون والمساندة إلى الشعوب حول العالم، وفاءً لمبادئها الراسخة وقيمها الأصيلة".