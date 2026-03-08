الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استدامة العطاء

استدامة العطاء
9 مارس 2026 00:15

تستحضر دولة الإمارات في «يوم زايد للعمل الإنساني» إرثاً خالداً من القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تجدد القيادة الرشيدة التزامها الراسخ بمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي قامت عليها أركان الدولة. 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد أن خدمة الإنسان، أينما كان، تمثل واجباً ومسؤولية إنسانية وأخلاقية، تتجاوز التحديات كافة. وتظل الإمارات دائماً يداً ممدودة بالخير والنماء والتعاون، انطلاقاً من إيمان عميق بأن العطاء هو النهج الأصيل الذي يضمن خير البشرية وازدهارها.
الوفاء لمبادئ «زايد الخير» يتجسد في جعل العطاء ثقافة عمل يومية، ومسؤولية يحرص عليها الجميع، وتجدد الإمارات اليوم التزامها باستمرار واستدامة هذه المسيرة الإنسانية التي تظل ركناً أساسياً من أولويات الدولة وأهدافها المستقبلية. إن الهِمة والعزيمة تتضاعف ليبقى العمل الإنساني ركناً أساسياً في مسيرة الدولة، وأولوياتها وأهدافها.

