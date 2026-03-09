الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
10 مارس 2026 00:01

الإمارات عصية على الانكسار وصعبة المنال، وتملك من الحزم ما يردع كل من يحاول المساس بأمنها، ومثلما تواجه الاعتداءات الإيرانية السافرة بالحكمة والمسؤولية وضبط النفس، تواصل قواتها المسلحة الباسلة التصدي بكفاءة عالية للاعتداء الغاشم، وغير المبرر على أرض الوطن، بجاهزية كاملة وقدرات خاصة تواكب مختلف التحديات.
هذه القدرات، وتلك الجاهزية، كانتا محل إشادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي، حيث ثمَّن سموهما دور قواتنا المسلحة وجهود جميع المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية، وتفانيها في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه والمقيمين فيه.
فخورون بقيادتنا الرشيدة التي كانت رسالتها للعالم واضحة، بأن «دار زايد» تمضي بخطى ثابتة وقوية؛ بفضل إخلاص أبنائها، وتكاتف مجتمعها، وفخورون بقوة وشجاعة قواتنا المسلحة الباسلة، التي أثبتت منذ اللحظات الأولى للاعتداء السافر أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره.

