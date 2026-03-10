«مبادلة بايو»: إطلاق دواءين جديدين لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة بايو» عن إطلاق دواءين جديدين لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، في خطوة نحو توسيع محفظتها الدوائية ضمن أحد مجالاتها العلاجية الرئيسية، ويتم إنتاج الدواءين من خلال شركاتها التابعة في دولة الإمارات، والدواءان هما: تيكاغريلور وتيروفيبان، اللذان يدعمان الإنتاج المحلي للعلاجات الأساسية التي تُسهم في حماية المرضى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُعزِّزان الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة المرضى في جميع أنحاء الإمارات.وتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم، وتمثِّل أولوية رئيسية للصحة العامة في دولة الإمارات، ويُسهم دعم الوصول الموثوق إلى العلاجات الأساسية في تحسين الأوضاع الصحية للمرضى، وكذلك، يتماشى مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز مرونة منظومة الرعاية الصحية.

وتشمل الأدوية الجديدة ما يلي: تيكاغريلور: علاج فموي يُنتج في شركة «بايوفنتشر هيلث كير»، ويُوصف للمرضى للحدّ من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتيروفيبان: علاج يُعطى عن طريق الوريد، ويُنتج في شركة «جلف إنجكت»، ويُستخدم في المستشفيات عند الحاجة إلى تدخل علاجي سريع للمساعدة في الوقاية من النوبات القلب.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «إن صحة القلب والأوعية الدموية تمثِّلان أحد المجالات العلاجية الرئيسية لمبادلة بايو، ويُسهم إطلاق هذين الدواءين في تعزيز القدرات المحلية في قطاع الصناعات الدوائية، ودعم توفير وصول موثوق إلى أدوية القلب الأساسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات».

وأكَّد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «أنَّ توسيع محفظة مبادلة بايو يُتيح تلبية الاحتياجات الصحية، مع دعم استمرارية الحصول على الأدوية الحيوية. وتمثّل هذه الخطوة دعماً لدورنا في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، بما يُسهم في بناء قطاع أكثر قوة واعتماداً على الذات».

ويأتي إطلاق تيكاغريلور وتيروفيبان انسجاماً مع مسؤولية «مبادلة بايو» كشركة وطنية متخصصة في التصنيع الدوائي وهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوافقاً مع استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق التغطية العلاجية في مجالات الأمراض ذات الأولوية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والتميّز فيها.