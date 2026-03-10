الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اعتداء غادر

اعتداء غادر
11 مارس 2026 00:01

استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية كافة، لا سيما اتفاقيتي جنيف لعام 1949، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، اللتين تكفلان الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
والإمارات، إذ تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في كردستان العراق، بطائرة مسيَّرة، وأسفر عن أضرار جانبية، دون تسجيل أي إصابات، تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الغادرة التي تشكل تصعيداً خطيراً، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين.
الاعتداء الإرهابي الغادر الذي لاقى تنديداً عربياً واسعاً، وتلته دعوات لحماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، يقوِّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً، ويستوجب التحقيق في ملابساته لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان محاسبة المتسببين.

