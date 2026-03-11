الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً

12 مارس 2026 00:50

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وعدد من دول المنطقة يزيد من عزلة إيران.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اعتماد مجلس الأمن قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وعددٍ من دول المنطقة، ويؤكد أنها انتهاكٌ لسيادة الدول ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، يعكس موقفاً دولياً واضحاً يرفض هذه الهجمات ويزيد من عزلة إيران».

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيرة
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها

وأضاف: «يبقى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي أساسًا للأمن والاستقرار في المنطقة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور بن محمد قرقاش
إيران
الخليج
رئيس الدولة
الإمارات
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
قرقاش
أنور قرقاش
محمد بن زايد
ميثاق الأمم المتحدة
