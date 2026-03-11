قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وعدد من دول المنطقة يزيد من عزلة إيران.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اعتماد مجلس الأمن قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وعددٍ من دول المنطقة، ويؤكد أنها انتهاكٌ لسيادة الدول ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، يعكس موقفاً دولياً واضحاً يرفض هذه الهجمات ويزيد من عزلة إيران».

وأضاف: «يبقى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي أساسًا للأمن والاستقرار في المنطقة».