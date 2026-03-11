الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وصول أولى مساعدات «جسر حميد الجوي» إلى قطاع غزة

وصول أولى مساعدات «جسر حميد الجوي» إلى قطاع غزة
12 مارس 2026 02:30

وصلت أولى المساعدات الإنسانية ضمن «جسر حميد الجوي» إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وضمن عملية «الفارس الشهم 3».
تأتي هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للأسر المتضررة.

أخبار ذات صلة
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا

وتشمل المساعدات طروداً غذائية ومواد صحية ومستلزمات للأطفال والنساء واحتياجات أساسية، في تأكيد جديد على نهج دولة الإمارات الراسخ في مد يد العون وتخفيف معاناة الأشقاء.

المصدر: وام
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإغاثية
المساعدات
الإمارات
عجمان
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الفارس الشهم 3
حميد النعيمي
حميد بن راشد النعيمي
الجسر الجوي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©