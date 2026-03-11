مغامرة بودو جليمت الأوروبية مستمرة والضحية الجديدة برتغالية

أوسلو(د ب أ)

واصل فريق بودو جليمت النرويجي مغامرته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب على سبورتنج لشبونة البرتغالي 3 / صفر في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وبعدما هزم بودو جليمت أندية كبرى سبق لها التتويج باللقب على غرار مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، واصل الفريق النرويجي مفاجآته ليحقق فوزاً كبيراً على سبورتنج لشبونة، يقربه من دور الثمانية للبطولة.

وتقدم بودو جليمت عن طريق سوندر فيت في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف أولي بلومبرج الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأكمل كاسبر هوج الثلاثية لصالح أصحاب الأرض. وكان بودو جليمت قد هزم إنتر ميلان في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5 / 2 في مجموع المباراتين وفي مرحلة المجموعة هزم أتلتيكو مدريد الإسباني 2 / 1 ومانشستر سيتي 3 / 1.

وكعادته فرض بودو جليمت أسلوبه على ضيوفه مبكراً، بأداء قوي وسريع وضغط لجعل المنافس يرتكب أخطاء. افتتح فيت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، حيث نجح في خداع الحارس روي سيلفا ووضع الكرة بهدوء على يساره. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ضاعف بلومبرج النتيجة، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليسددها بنجاح في الشباك، وسط ذهول لاعبي الفريق البرتغالي الذين عانوا للتكيف مع الأجواء النرويجية الباردة.

ومن المثير للاهتمام أن مسجلي الأهداف، فيت 29 عاماً وبلومبرج صاحب الـ25 عاما، لم يسبق لهما تمثيل المنتخب النرويجي المتأهل لكأس العالم المقبلة. وفي الدقيقة 71 زاد كاسبر هوج من تفوق بودو جليمت بعدما استغل عرضية ينس هوج، الذي صنع الهدف الثاني أيضاً، ليتابعها بتسديدة مباشرة في الشباك. وحال تمكنه من التفوق على خصمه البرتغالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فإن الفريق القادم من مدينة صيد الأسماك التي لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألف نسمة، سيحقق إنجازاً تاريخياً بالتأهل لدور الثمانية، في مواجهة الفائز من لقاء أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني.