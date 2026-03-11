الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مغامرة بودو جليمت الأوروبية مستمرة والضحية الجديدة برتغالية

مغامرة بودو جليمت الأوروبية مستمرة والضحية الجديدة برتغالية
12 مارس 2026 02:55

أوسلو(د ب أ)
واصل فريق بودو جليمت النرويجي مغامرته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب على سبورتنج لشبونة البرتغالي 3 / صفر في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.
وبعدما هزم بودو جليمت أندية كبرى سبق لها التتويج باللقب على غرار مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، واصل الفريق النرويجي مفاجآته ليحقق فوزاً كبيراً على سبورتنج لشبونة، يقربه من دور الثمانية للبطولة.
وتقدم بودو جليمت عن طريق سوندر فيت في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف أولي بلومبرج الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأكمل كاسبر هوج الثلاثية لصالح أصحاب الأرض. وكان بودو جليمت قد هزم إنتر ميلان في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5 / 2 في مجموع المباراتين وفي مرحلة المجموعة هزم أتلتيكو مدريد الإسباني 2 / 1 ومانشستر سيتي 3 / 1.
وكعادته فرض بودو جليمت أسلوبه على ضيوفه مبكراً، بأداء قوي وسريع وضغط لجعل المنافس يرتكب أخطاء. افتتح فيت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، حيث نجح في خداع الحارس روي سيلفا ووضع الكرة بهدوء على يساره. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ضاعف بلومبرج النتيجة، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليسددها بنجاح في الشباك، وسط ذهول لاعبي الفريق البرتغالي الذين عانوا للتكيف مع الأجواء النرويجية الباردة.
ومن المثير للاهتمام أن مسجلي الأهداف، فيت 29 عاماً وبلومبرج صاحب الـ25 عاما، لم يسبق لهما تمثيل المنتخب النرويجي المتأهل لكأس العالم المقبلة. وفي الدقيقة 71 زاد كاسبر هوج من تفوق بودو جليمت بعدما استغل عرضية ينس هوج، الذي صنع الهدف الثاني أيضاً، ليتابعها بتسديدة مباشرة في الشباك. وحال تمكنه من التفوق على خصمه البرتغالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فإن الفريق القادم من مدينة صيد الأسماك التي لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألف نسمة، سيحقق إنجازاً تاريخياً بالتأهل لدور الثمانية، في مواجهة الفائز من لقاء أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني.

أخبار ذات صلة
أرتيتا يشيد بردة فعل أرسنال أمام ليفركوزن
«سان جيرمان» يضع قدماً في «الثمانية الأوروبي» بخماسية تشيلسي
مانشستر سيتي
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©