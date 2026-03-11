اصطفاف دولي

تلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من الاتصالات من قادة وزعماء العالم، ورؤساء الحكومات؛ لإدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة، وتأكيد تضامنهم مع الإمارات لحماية سيادتها واستقرارها وأمنها، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الدولة في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ومثلما تجسِّد موجة الإدانات والتضامن الصادرة عن عواصم كبرى ومنظمات دولية، الإدراك العالمي لمكانة الدولة، تشكِّل في الوقت نفسه، مظلة دبلوماسية وقانونية تعزِّز حق الإمارات في الدفاع عن نفسها، كما تقطع الطريق أمام أي محاولات إيرانية لتبرير الاعتداءات السافرة التي تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين.

الاصطفاف الدولي حول الإمارات ومساندتها في الدفاع عن سيادتها، يعكس قناعة المجتمع الدولي بأهمية حماية الاستقرار الإقليمي، ويرسِّخ مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، أو الاعتداء على أراضيها.