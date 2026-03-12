«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد

مدريد(د ب أ)

باتت شركة "أبولو سبورتس كابيتال" صاحبة أغلبية الأسهم في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو الأمر الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي، قبل أن يتخذ صيغة رسمية بعد الاجتماع الذي عقد اليوم بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، والذي شهد حضور ما يمثل نسبة 66. 98% من أصحاب باقي الأسهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة وافق على تعديل النظام الأساسي، من أجل تكييف حوكمة النادي مع التركيبة الجديدة لرأس المال بعد الاتفاقية مع "أبولو"، والتي أسفرت عن إعادة تنظيم الحصص الكبيرة في رأس مال الشركة، ما جعلها المساهم الأكبر في النادي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد ويتكون من إنريكي سيريزو في منصب الرئيس، وميجيل أنخيل خيل رئيساً تنفيذياً، وبعضوية كل من أنطوان بونييه وروبرت جيفوني وتريسترام ليتش وجيم ميلر وسام بورتو وأميت سينج وخافيير فالي وأنطونيو فاسكيز جيين، بالإضافة إلى النجم السابق للفريق وهداف الكرة الإسبانية، ديفيد فيا، فيما سيستمر بابلو خيمنيز دي بارجا في منصب سكرتير المجلس. كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال بما يصل إلى 100 مليون يورو. وقد أدرجت هذه الزيادة ضمن الخطط التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي، بهدف الاستثمار في فرق النادي وفي المدينة الرياضية، التي يجري تطويرها بجوار ملعب (متروبوليتانو)، والتي تطمح إلى أن تصبح وجهة عالمية المستوى للرياضة والترفيه والثقافة.