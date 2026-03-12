الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد

«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
12 مارس 2026 23:28

مدريد(د ب أ)
باتت شركة "أبولو سبورتس كابيتال" صاحبة أغلبية الأسهم في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو الأمر الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي، قبل أن يتخذ صيغة رسمية بعد الاجتماع الذي عقد اليوم بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، والذي شهد حضور ما يمثل نسبة 66. 98% من أصحاب باقي الأسهم.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة وافق على تعديل النظام الأساسي، من أجل تكييف حوكمة النادي مع التركيبة الجديدة لرأس المال بعد الاتفاقية مع "أبولو"، والتي أسفرت عن إعادة تنظيم الحصص الكبيرة في رأس مال الشركة، ما جعلها المساهم الأكبر في النادي.
وأضافت أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد ويتكون من إنريكي سيريزو في منصب الرئيس، وميجيل أنخيل خيل رئيساً تنفيذياً، وبعضوية كل من أنطوان بونييه وروبرت جيفوني وتريسترام ليتش وجيم ميلر وسام بورتو وأميت سينج وخافيير فالي وأنطونيو فاسكيز جيين، بالإضافة إلى النجم السابق للفريق وهداف الكرة الإسبانية، ديفيد فيا، فيما سيستمر بابلو خيمنيز دي بارجا في منصب سكرتير المجلس. كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال بما يصل إلى 100 مليون يورو. وقد أدرجت هذه الزيادة ضمن الخطط التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي، بهدف الاستثمار في فرق النادي وفي المدينة الرياضية، التي يجري تطويرها بجوار ملعب (متروبوليتانو)، والتي تطمح إلى أن تصبح وجهة عالمية المستوى للرياضة والترفيه والثقافة.

أخبار ذات صلة
الإصابة تهدد أتلتيكو مدريد بفقدان باريوس
مشجعو توتنهام: نسير نياماً نحو الهاوية.. أين أصداء المجد؟
أتلتيكو مدريد
ديفيد فيا
آخر الأخبار
آثار قصف في طهران
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
اليوم 23:36
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
اليوم 23:28
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
اليوم 23:15
شعار وزارة الدفاع السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©