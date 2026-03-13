الإمارات، وهي تتصدى ببسالة للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تستهدف أراضيها، ستبقى دائماً مستقرة، وقادرة على حماية مواطنيها وأراضيها والمقيمين فيها، كما ستستمر في مد يد العون للشقيق والصديق.

بثقة وثبات، تمضي الدولة في مسيرتها التنموية، معزِّزة مكتسباتها في القطاعات كافة، تتطلع دائماً إلى المستقبل الذي تستشرفه وتكتب تفاصيله، قادرة برؤى قيادتها الرشيدة، وسواعد مواطنيها، وبسالة قواتها المسلحة على مواجهة التحديات، ومؤكدة في الوقت نفسه، التزامها الراسخ برسالتها الإنسانية، وعملها الذي لا يتوقف من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي.

إماراتنا دولة سلام، وتوجد دائماً في كل محفل يعزِّز الاستقرار والتنمية، وهو ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.