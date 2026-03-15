فلامنجو يفوز على بوتافوجو في الدوري البرازيلي



ريو دي جانيرو (د ب أ)

فاز فريق فلامنجو على مضيفه بوتافوجو 3/ صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم. وأنهى بوتافوجو الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجّلهما صامويل لينو وليوناردو بيريرا في الدقيقتين 13 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تلقّى فريق بوتافوجو ضربة موجعة بعد طرد لاعبه ألكسندر باربوزا.

وفي الشوط الثاني، سجّل فلامنجو الهدف الثالث عن طريق بيدرو في الدقيقة 49، ورفع فلامنجو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، وتوقّف رصيد بوتافوجو عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.