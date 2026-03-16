تضامن الأشقاء

يجسِّد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، التضامن بين الأشقاء في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثِّله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

البلدان الشقيقان تربطهما علاقات أخوية، ويؤكدان في المناسبات كافة حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وشددا خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة، وتغليب الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

تضامن الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادة وأمن البلدين وعدد من بلدان المنطقة، يحمل رسالة للعالم بضرورة إدراك أن التصعيد العسكري ينطوي على تداعيات خطيرة تهدِّد أمن المنطقة واستقرارها، وأن العمل الجاد لوقف التصعيد، يجنبها المزيد من التوترات والأزمات.