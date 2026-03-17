أوليفر هيرميس: مرونة منطقة الخليج العربي في زمن التوتر الإقليمي

تتيح دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً واعدة وآفاقاً واسعة للشركات الألمانية ضمن منطقةٍ تتميز بحيوية اقتصادها وتسارع وتيرة نموها، بالرغم من التوترات الإقليمية الراهنة. غير أنّ الخطاب العام في الشارع الألماني بات يميل إلى تقديم صورةٍ غير دقيقة، الأمر الذي يستدعي من صُنَّاع القرار التحلي بالحكمة والبصيرة لمواجهة التحديات القائمة.

إنَّ فترات التوتر الجيوسياسي تضع مناطق برمتها تحت دائرة الضوء والترقُّب، ما يخلق حالةً من الريبة والغموض في المشهد العام بين المناطق المنخرطة مباشرة في النزاع وتلك التي ليست طرفاً فيه.

وقد أثارت التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط موجةً كبيرة من التعليقات والآراء على المستوى الدولي، ولا سيما في أجزاء من أوروبا حيث يُنظر إلى الوضع من زاويةٍ مختلفة تسلّط الضوء على المخاطر والأحداث المتصاعدة. غير أنّ هذه السرديات لا تعكس واقع منطقة الخليج العربي.

ففي مختلف دول الخليج العربي، جاءت الاستجابة للتطورات الإقليمية الأخيرة واضحةً في تركيزها على الاستقرار والأمن وخفض التصعيد، حيث اتُّخذت الدول إجراءاتٍ دفاعية لحماية البنية التحتية والمواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، مع الإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة وفعّالة. ويعكس هذا النهج رؤيةً استراتيجيةً أوسع تضع استدامة الاستقرار والنمو في مقدمة الأولويات الإقليمية.

على هذا الصعيد، تبرز في بعض جوانب النقاش الألماني صورة مختلفة تماماً؛ فيبدو أن شريحة من الرأي العام الألماني تتعامل مع المنطقة كما لو أنها تمتلك فهماً أعمق بالمشهد الحالي. فمنذ بداية التصعيد، اتّجه الخطاب السائد إلى إدراج دول الخليج في خانة الأطراف المباشرة في النزاع، إلى أن باتت المنطقة تُقدَّم في بعض الأوساط كوجهة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر، أو كعاملٍ يهدد تواجُد الشركات الألمانية واستثماراتها إقليمياً.

وتتسم هذه النظرة بعدم دقتها لسببين جوهريين:

أولاً: الشركات المسؤولة تدير مخاطرها بوعٍ وكفاءة

لا يمكن النظر إلى التوتر المتصاعد في المنطقة كتطورٍ مفاجئ، خصوصاً بعد حرب الاثني عشر يوماً خلال العام الماضي. فتشير الأرقام إلى أن الصادرات الألمانية إلى إيران في عام 2025 بلغت نحو 963 مليون يورو فقط، أي ما يعادل 0.06% من إجمالي الصادرات الألمانية.

وتعكس هذه النسبة التأثيرات التي فرضتها العقوبات من جهة، وتبرهن من جهة أخرى على الإمكانات الهائلة للشركات الألمانية، بالرغم من اعتمادها الكبير على التصدير، في مجال تقييم المخاطر الخارجية.

ولا يختلف المشهد بالنسبة لعمليات الشركات الألمانية في الخليج؛ فثقافتها المؤسسية واستراتيجياتها الإدارية تقوم على التحليل المنهجي للمخاطر وتحويلها إلى خطط استباقية تضمن استمرارية الأعمال. وبهذا التوجّه، تُتَخذ قرارات الاستثمار استناداً إلى قراءة مدروسة للبيئة الإقليمية.

مما لا شك فيه أن العمليات العالمية تنطوي بطبيعتها على مخاطر جيوسياسية، وهو ما يضع الشركات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانكفاء أو تعزيز الجاهزية والاستباقية. ومن الناحية العملية، يقتضي هذا الواقع ضرورة العمل بصورة مستمرة على تكييف خطط الطوارئ لمواكبة التحولات الجيوسياسية، بما يتيح الاستجابة بحصافة ورؤية استراتيجية وقدر كافٍ من الاستشراف في حال وقوع أسوأ السيناريوهات. وفي المقابل، فإن متابعة تطورات المشهد العالمي عن كثب تُمكّن من رصد المؤشرات المبكرة على تحسن الأوضاع.

ولا تزال آفاق تحقيق استقرار سريع في المنطقة تواجه حالةً من عدم اليقين، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي في إيران. وبالرغم من هذه المعطيات، إلا أنَّ تحسُّن الظروف بوتيرة أسرع من المتوقع يؤهل الشركات التي تملك أنظمة قوية لإدارة المخاطر لتلبية احتياجات السوق واغتنام الفرص فور بروزها.

ثانياً: دول الخليج ديناميكية اقتصادياً ومستقرة سياسياً

لطالما اعتبرت الشركات الألمانية دول الخليج أسواقاً خارجية زاخرة بإمكانات هائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتجلى ذلك في المشاريع الطموحة في مجالات البنية التحتية والتطوير العمراني. وفي الآونة الأخيرة، استقطبت المنطقة اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب، كونها بيئةً ديناميكية جاذبة لرواد الذكاء الاصطناعي. وبالرغم من التصعيد الأخير، فإن إمكانات النمو الكبيرة في المنطقة لم تتأثر، إذ لا تزال وتيرة الزخم الاقتصادي فيها بالقوة ذاتها.

كما تتميز المنطقة بمجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا، والبنية التحتية المتطورة، وانخفاض مستويات البيروقراطية، والعبء الضريبي المحدود، وجاذبيتها للعمالة الماهرة، فضلاً عن أسعار الطاقة التي لا تقارن بنظيراتها في أوروبا. وعلاوة على ذلك فإنَّ هذه المقومات لا تتأثر بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأدرك المستثمرون الألمان منذ زمنٍ طويل أن دول الخليج تتمتع باستقرار سياسي راسخ، وهو عامل جوهري في اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أن طريقة تعامل هذه الدول مع الهجمات الأخيرة، والتي اتسمت بالدفاعية والوحدة والسعي الحثيث إلى خفض التصعيد، أكدت مجدداً على الدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وينعكس هذا النهج الحصيف في إدارة الأزمات على كل من الاقتصاد والشعوب، كما يؤكد حرص الحكومات على صون الأمن والاستقرار. ومن هذا المنطلق، تشكّل الفترة الحالية اختباراً حقيقياً لصلابة الأنظمة الاقتصادية في دول الخليج، والتي إذا واصلت نهجها الحالي، فستخرج من الوضع الراهن بسمعة أقوى كمثال للاستقرار.

استمرار الحوار السياسي والمبادرات القائمة

تفرض المرحلة الراهنة على صُنّاع القرار في برلين وبروكسل مهمة واضحة، وهي الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، وتجنّب الانسحاب المبكر من المبادرات الجارية استناداً إلى قراءة غير دقيقة للواقع السياسي في المنطقة.

ومن ثمّ، ينبغي على ألمانيا وأوروبا توخّي الحذر من تصوير دول الخليج على أنها مناطق صراع وأزمات، إذ إن مثل هذا التصور يتجاهل إلى حد بعيد الحقائق الجغرافية والاقتصادية. ويعتمد مستقبل الطرفين على قدرتهما على إقامة شراكات عالمية تعزز التعددية، في إطار سياسات جيو-اقتصادية وصناعية واضحة تنطلق من برلين وبروكسل.

بقلم أوليفر هيرميس

يشغل أوليفر هيرميس منصب الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "ويلو"، ويرأس مجلس أمناء مؤسسة "ويلو". كما يتولى منصب القنصل الفخري لجمهورية كازاخستان في ولاية شمال الراين-وستفاليا، وهو نائب رئيس الجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط (NUMOV)، وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الشركات العائلية، ومجلس أمناء رابطة أفريقيا للأعمال الألمانية، والمجلس التنفيذي لمبادرة الأعمال الألمانية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" (SAFRI). وهو كاتب مقالات تُنشر في منصات إعلامية مستقلة.

