دعم «استباقي»

الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة هي الضامن الأساسي لمتانة واستقرار المنظومة المالية في الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً يعكس الثقة المستدامة والتنافسية العالمية لاقتصادنا الوطني، وجاهزيته العالية، وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف.

وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، أظهر النظام المالي للإمارات درجة عالية من الصمود، وأثبتت السياسات الاحترازية والأطر الرقابية الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي، جدارتها في تعزيز الجاهزية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع وأنظمة الدفع.

وتزيد حزمة الدعم «الاستباقية» التي اعتمدها مجلـس إدارة المصرف المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، من قوة ومتانة نظامنا المالي، وتعزز مرونة مؤسساته، وتدعم استقرار القطاع المصرفي في ظل ظروف عالمية وإقليمية استثنائية.