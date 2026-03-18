الإنسان في الإمارات أولوية، والاستثمار في استقراره الأسري والاجتماعي، استثمار في مستقبل الوطن، لذا تحرص القيادة على الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير احتياجاتهم السكنية، ضمن بيئة متكاملة تدعم استقرار الأسرة، وترتقي بتجربتها المعيشية.

هذا النهج الراسخ، تجسِّده حزمة المنافع السكنية الجديدة للمواطنين في أبوظبي، والتي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص أراضٍ سكنية للمواطنين في دبي.

التنمية المستدامة في الإمارات تواكب توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأبناء الوطن، لذا تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتوفر لأسرته وأبنائه حياة كريمة تعزِّز رفاهيتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.