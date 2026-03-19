عمومية «الاتحاد للتأمين» تقر توزيع 20 مليون درهم أسهم منحة و4% توزيعات نقدية



دبي (الاتحاد)

عقدت شركة الاتحاد للتأمين اجتماع الجمعية العمومية السنوي برئاسة الدكتور علي راشد الكيتوب نائب رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المساهمون خلال الاجتماع النتائج المالية للشركة لعام 2025، ووافقوا على توزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون درهم، ليصل رأسمال الشركة إلى 250 مليون درهم.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز قاعدة رأسمال الشركة ودعم استقرارها المالي على المدى الطويل.ووافق المساهمون أيضاً على توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعكس هذه القرارات الأداء القوي للشركة والتزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وفي سياق استعراض التوجهات المستقبلية، أعرب رامز أبوزيد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، عن ثقته الراسخة في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2026.

وأضاف: إن المرونة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها الائتماني العالي، وتنوعها الاقتصادي، تشكّل ركيزةً قويةً للنمو، وتوفّر أساساً متيناً للتعامل مع التطورات السياسية العالمية الراهنة.وأعلنت شركة الاتحاد للتأمين مؤخراً عن نتائجها المالية المتميزة لسنة 2025 حيث نما صافي الربح بنسبة 20%، ليرتفع إلى 45.97 مليون درهم، مقارنةً بـ38.3 مليون درهم في عام 2024.

وزاد صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21%، لتصل إلى 24.04 مليون درهم في عام 2025، مقارنةً بـ19.8 مليون درهم في حين حققت الشركة زيادة بنسبة 23% في نسبة الملاءة المالية لتصل إلى 175% اعتباراً من نهاية عام 2025 مقارنة بنسبة 143% في نهاية 2024.