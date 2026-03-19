أجواء الفرح والبهجة تعم الدولة، احتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك. ووسط بيئة آمنة، يحتفل المواطنون والمقيمون، جنباً إلى جنب، بالمناسبة السعيدة، في تلاحم مجتمعي يعكس قِيَم المحبة والتسامح التي تسود المجتمع، وترسِّخ التقاليد الأصيلة التي تميز دولتنا.

ووسط أجواء من السعادة، بدأ الاستعداد للمناسبة مبكراً، وتزينت الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات في مختلف إمارات الدولة بلوحات ضوئية تسر الناظرين، بتشكيلات هندسية بديعة وكلمات معايدة تصافح العيون في كل مكان، ليزهو الوطن بفرحة أبنائه.

دامت الأعياد في إمارات الخير والازدهار، وعنوان البهجة والأمن والأمان، ليبقى العيد على أرضها فرحة كبرى، تعزِّزها رؤى القيادة الرشيدة التي تحرص على تهيئة كل أسباب السعادة للمواطنين والمقيمين، لتمضي بثبات وقوة على طريق التنمية والاستقرار والرخاء.