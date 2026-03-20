الجزيرة وشباب الأهلي.. صراع بين الهجوم الناري والمنظومة المتكاملة

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل الجزيرة مواجهة نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي غداً السبت على استاد هزاع بن زايد، في واحدة من أقوى مواجهات الموسم، ليس فقط بسبب القيمة الفنية، بل لأن الأرقام تؤكد أنه صدام بين أفضل خط هجومي وأقوى منظومة متكاملة هذا الموسم.

حيث يعد شباب الأهلي الفريق الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ48 هدفاً، وبأفضل معدل تحويل فرص (14.8%)، ما يعكس قدرته الكبيرة على إنهاء الهجمات بأقل عدد ممكن من الفرص، هذا التفوق يرتبط مباشرة بثلاثي الهجوم المؤثر، وعلى رأسهم جيليرمي بالا، إلى جانب كارتابيا الذي يملك تأثيراً واضحاً في بطولة الكأس تحديداً بعد تسجيله 3 أهداف.

وفي المقابل، يعتمد الجزيرة على تنوع الحلول الهجومية، حيث يبرز سيمون بانزا كأحد أهم الأسلحة بعد تسجيله 7 أهداف في الدوري، إلى جانب برونو دي أوليفيرا الذي يمثل خياراً إضافياً في العمق، مع دعم مستمر من نجم الوسط الهجومي نبيل فقير في صناعة اللعب.

وتكتيكياً، الفارق بين الفريقين يظهر في توقيت التسجيل، فشباب الأهلي يسجل 60% من أهدافه في الشوط الثاني، ما يعكس قوة الفريق في إدارة المباراة والضغط المتأخر، بينما الجزيرة يميل للحسم المبكر نسبياً، حيث سجل 20 هدفاً في الشوط الأول مقابل 13 فقط في الثاني.

بينما مفتاح المباراة سيكون في "من يسجل أولاً"، حيث تشير الأرقام إلى أن الجزيرة لا يخسر عندما يسجل أولاً (100% فوز)، بينما شباب الأهلي يملك نسبة فوز 93% في نفس الحالة، وهو ما يجعل الهدف الأول بمثابة نصف بطاقة التأهل.

أما على مستوى البناء، يمتلك شباب الأهلي تفوقاً واضحاً في التمرير بالثلث الأخير (الأول هذا الموسم بـ3003 تمريرة)، وهو ما يمنحه أفضلية في فرض الإيقاع، بينما يعتمد الجزيرة على التحولات السريعة واستغلال المساحات خلف الدفاع.

وبالتالي فإن المواجهة لن تكون فقط صراع أسماء، بل صراع فلسفتين، فريق يهاجم بكثافة وفعالية، وآخر يضرب في اللحظة المناسبة، بينما التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق.