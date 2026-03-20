أسرة واحدة

تحتفي إمارات «الأسرة الواحدة» بالعيد السعيد، وهي محصّنة بإخلاص أبنائها، وقوة مجتمعها وتماسكه وقِيَمه الأصيلة، وتمضي بثقة نحو مستقبلها المشرق، حاملةً للعالم أجمع رسالة خير ونماء وازدهار.

وتعكس تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المواطنين والمقيمين، برسالة نصية، بالعيد، سائلاً الله تعالى أن يملأ بيوتهم تفاؤلاً وطمأنينةً، روح الأسرة الواحدة التي تُميِّز مجتمع الإمارات، وهي روحٌ تجسد معاني التكاتف والتلاحم المجتمعي، ويستمد منها الوطن قوته وعزته.

الأجواء الأسرية التي تعيشها الإمارات احتفاءً بعيد الفطر السعيد، تنبض بالحياة، وتبرز مكانة الدولة، حاضنةً للتعددية الثقافية، وبيئةً جاذبة للعيش المشترك، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة آمنة ومتكاملة للجميع في وطن التسامح.