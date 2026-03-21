في يوم الأم، تتجدد القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وتترسخ مكانة الأم بوصفها الركيزة الأولى في بناء الإنسان وصون الهوية الوطنية، وتؤكد رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الأم الإماراتية صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي. وقد جسدت أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، أسمى معاني البذل والفداء دفاعاً عن الوطن، وشجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرفة على الدوام.

أولت الإمارات الأم عناية راسخة، فجعلتها في صميم مسيرتها التنموية، بدعم وتمكين مستمرين، ويبرز دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في ترسيخ مكانة الأم وتعزيز دورها في صناعة أجيال قادرة على حمل الأمانة، والمضي بثقة نحو المستقبل، لتبقى مصدر فخرٍ واعتزاز لوطنٍ لا ينسى أبناءه.