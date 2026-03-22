حرية الملاحة، مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لذا تعتبر تصرفات إيران فيما يخص مضيق هرمز انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة، وإمدادات الطاقة العالمية، وتؤثر على جميع شعوب العالم.

وفي كلمتها أمام افتتاح «أسبوع سيرا للطاقة» المنعقد في الولايات المتحدة، أكدت الإمارات أن تعريض مضيق هرمز للخطر ليس عدواناً على دولة بعينها، إنما إرهاب اقتصادي ضد جميع دول العالم، ولا ينبغي السماح لأي دولة بأن تأخذ المضيق رهينة، لا الآن، ولا في أي وقت في المستقبل، لأن هذا النوع من الإرهاب تتجاوز تداعياته أسواق الطاقة بكثير.

وبعد أن كشفت الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة على الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة، وبوضوح، من الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار والازدهار، ومن الذي يستهدفهما بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، يجب أن يدرك العالم جيداً أن أمن الطاقة ليس مجرد شعار، بل مسؤولية مشتركة.