الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مسؤولية مشتركة

مسؤولية مشتركة
23 مارس 2026 00:15

حرية الملاحة، مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لذا تعتبر تصرفات إيران فيما يخص مضيق هرمز انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة، وإمدادات الطاقة العالمية، وتؤثر على جميع شعوب العالم.
 وفي كلمتها أمام افتتاح «أسبوع سيرا للطاقة» المنعقد في الولايات المتحدة، أكدت الإمارات أن تعريض مضيق هرمز للخطر ليس عدواناً على دولة بعينها، إنما إرهاب اقتصادي ضد جميع دول العالم، ولا ينبغي السماح لأي دولة بأن تأخذ المضيق رهينة، لا الآن، ولا في أي وقت في المستقبل، لأن هذا النوع من الإرهاب تتجاوز تداعياته أسواق الطاقة بكثير.
وبعد أن كشفت الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة على الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة، وبوضوح، من الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار والازدهار، ومن الذي يستهدفهما بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، يجب أن يدرك العالم جيداً أن أمن الطاقة ليس مجرد شعار، بل مسؤولية مشتركة.

جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
