استقرار وازدهار

الإمارات، وطن السعادة، لا تلتفت إلى الخلف، تتطلع دائماً إلى المستقبل، تستحضره وتستشرفه، وتكتب تفاصيله، بسواعد كوادرها الوطنية وعقولهم، وتحوِّل التحديات إلى فرص وإنجازات تصب جميعها في صالح الوطن والمواطن، تجسيداً لرؤية القيادة بأن تكون دولتنا دائماً في المقدمة كأفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية.

وتحقيق الدولة المركز الأول عربياً، في مؤشر السعادة العالمي، وتقدمها مراكز عدة في العديد من المؤشرات الأخرى، وفقاً لتقرير عام 2026 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، شهادة جديدة على النهج الاستباقي لقيادتنا الرشيدة، وتطلعاتها لتكون الإمارات النموذج الأفضل لجودة الحياة.

الإمارات وفق التصنيف، الذي اعتمد على معايير متنوعة مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والحرية الشخصية، والكرم، والدعم الاجتماعي، ترسخ مكانتها بإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، وتواصل مسيرتها التنموية واحدة من أكثر دول العالم استقراراً وازدهاراً.