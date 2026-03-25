اعتداءات جبانة

الاعتداءات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة على الدولة، منذ ستة وعشرين يوماً، والتي تستهدف المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية، ليست مجرد تصعيد عسكري، بل سلوك عبثي ممنهج، يقوِّض أسس النظام الدولي، ويهدِّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الإمارات ذكَّرت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أي عدو، أنها دولة تأسست على حُسن الجوار، وبناء الجسور، من خلال رؤية قيادة تؤمن بالعيش الكريم والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية، مؤكدةً رفضها القاطع أي أعذار صدرت من الجانب الإيراني لتبرير الاعتداءات الجبانة، من دون الأخذ في الاعتبار موقفها الواضح بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي عملية عسكرية.

استهداف إيران البنى التحتية المرتبطة مباشرة بسلامة المدنيين، وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد العالمية، مثلما يضع طهران في عزلة عن جيرانها وعن المجتمع الدولي، يثبت للعالم قوة مؤسسات الإمارات وصلابة منظومتها الوطنية، ووحدة مجتمعها، وعزيمة شعبها.