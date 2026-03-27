الحضور الميداني في التعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ أيام عدة كان مستمراً، والاستجابة للحالات الطارئة كانت سريعة، وأسهما في تعزيز السلامة العامة، والحد من تأثيرات الأحوال الجوية، خصوصاً في المناطق التي شهدت تساقط الأمطار بغزارة.

الجهود تتميز بالتكامل والعمل الميداني على مدار الساعة، ويلمسها المواطن والمقيم، وتعكس منظومة عمل متطورة تقوم على الاستباقية، والتدخل السريع، والحرص على التنسيق بين الأجهزة كافة؛ لضمان سلامة المجتمع.

شكراً أبناء الإمارات الذين يعملون على مدار الساعة للحد من تداعيات الحالة الجوية، والآثار الناجمة عنها، مرسخين الصورة المثالية للمواطن المتفاني في خدمة وطنه في كل زمان ومكان، ومؤكدين عبر جهد ميداني مكثف، المستوى المتقدم من الجاهزية والاستجابة السريعة لأجهزة الدولة في التعامل مع الحالات الطارئة.