«ماجنتيود» بطل النسخة 30 لكأس دبي العالمي للخيول





عصام السيد (دبي)

تُوج المهر الأميركي «ماجنيتيود» لونشيل للتهجين المحدودة بإشراف ستيف اسموسين، وقيادة الفارس خوسية اورتيز الذي ذرف الدموع متأثراً، بطلاً لكأس دبي العالمي للفئة الأولى في الشوط التاسع والختامي لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، في نسخته الـ30 برعاية «طيران الإمارات».

وتمكن البطل من تحقيق إنجازه في المراحل النهائية، ليمنح الخيول الأميركية فوزها التاسع في البطولة وجاء «فوريفر يونج» لسوسومو فوجيتا ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث، «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:04:38 دقيقة

وبهذا الفوز حصل «ماجنيتيود» على جائزة 6 ملايين و960 ألف دولار، بينما حصل المركز الثاني على مليونين و400 ألف دولار، والثالث على مليون و200 ألف دولار.