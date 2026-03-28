أمن مستدام

تتعامل دولة الإمارات مع الأزمات الإقليمية برؤية متزنة ومسؤولة، قوامها تغليب الحكمة واحتواء التصعيد، انطلاقاً من الالتزام الراسخ بصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد الدولة في ظل التصعيد بالمنطقة، ضرورة احتوائه ووقف الأعمال العسكرية وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها.

مواقف الإمارات تستند إلى قناعة ثابتة بأن الأمن المستدام لا يتحقق إلا عبر تسويات سياسية شاملة تعالج جذور الأزمات، وتغلق منافذ عودتها، كما تشدد على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي، بما يعزز بيئة إقليمية قائمة على الاستقرار والتعاون.

قناعة الإمارات كانت وما تزال بأن الحل السياسي الشامل هو الضامن الحقيقي لأمن مستدام للمنطقة، وليس اللجوء إلى معالجات مؤقتة أو ترتيبات مرحلية تعيد إنتاج أسباب التوتر لعقود مقبلة، ومن هنا، تواصل الدولة دعم كل المبادرات الهادفة إلى التهدئة، وفتح آفاق للحلول السلمية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، ويحفظ مقدراتها.