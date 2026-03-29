نجم جديد من برشلونة.. بيريز يحلم بتكرار صفقة لويس فيجو

نجم جديد من برشلونة.. بيريز يحلم بتكرار صفقة لويس فيجو
29 مارس 2026 20:00


معتز الشامي (أبوظبي)
يحلم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بتكرار إحدى أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، عبر خطف أحد نجوم وأعمدة الغريم التقليدي برشلونة، في محاكاة لصفقة لويس فيجو المدوية، والتي أبرمها بنفسه قبل 26 عاماً.
ويرغب فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة بيدري، في صفقة ستكون من أكثر الصفقات إثارة للجدل على الإطلاق، بحسب التقارير، ويُعد انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد في عام 2000 المثال الأبرز على ما يعتبر صفقة نادرة للغاية بين هذين الخصمين اللدودين، والتي أثارت جدلاً كبيراً مطلع القرن الحالي.
ولعب فيجو مع برشلونة بين عامي 1995 و2000، وسجّل 45 هدفاً في 249 مباراة، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث سجّل 58 هدفاً في 245 مباراة مع عمالقة العاصمة قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد بيريز يدرس الآن فكرة التعاقد مع نجم خط وسط برشلونة بيدري.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن اللاعب الذي يرغب فيه فلورنتينو بيريز وريال مدريد هو بيدري، قبل أن تضيف: «ما تحبه شيء، وما يمكنك فعله شيء آخر»، وفي المقابل، يعتبر برشلونة بيدري «غير قابل للمساس»، حيث تألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً مع النادي منذ وصوله من لاس بالماس في صيف 2020.
وسجّل اللاعب الدولي الإسباني 28 هدفاً، وقدّم 31 تمريرة حاسمة في 235 مباراة مع برشلونة، بما في ذلك هدفان و10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم.
وفي الوقت نفسه، يمتد عقد بيدري حتى يونيو 2030، مع تحديد قيمة الشرط الجزائي في عقده بمليار يورو. ورغم المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة، إلا أن هناك لاعبين مستبعدين تماماً من قائمة الرحيل، ويُعدّ بيدري إلى جانب لامين يامال أبرزهم، ومن الصعب تخيُّل أي سيناريو يدفع بيدري لمغادرة برشلونة في هذه المرحلة من مسيرته، وخاصة للانتقال إلى ريال مدريد. 
ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسطه هذا الصيف، مع احتمال رحيل داني سيبايوس وإدواردو كامافينجا، وبطبيعة الحال فإن أي فريق في العالم يرغب في ضم بيدري، لكن سيضطر النادي الملكي للبحث عن خيارات أخرى رغم رغبة بيريز.

