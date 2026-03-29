قوة وتلاحم

الإمارات ترسخ رؤية وطنية متماسكة تقوم على قوة المؤسسات وتلاحم المجتمع في مواجهة التحديات، وقد أثبتت قواتنا المسلحة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاهزية عالية وروحاً دفاعية راسخة، ما يعزز أمن الدولة واستقرارها، ويؤكد قدرتها على التعامل باحترافية مع مختلف الظروف.

يظهر التلاحم المجتمعي كعنصر أساسي في قوة الدولة، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن شعب الإمارات والمقيمين أظهروا روحاً وطنية عالية، وشعوراً كبيراً بالمسؤولية، ليعكس هذا التكاتف نموذجاً فريداً يقوم على التعاون والتضامن، ويسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

تؤكد الإمارات على الاستمرار في تعزيز المكتسبات الوطنية، مع الحفاظ على الجاهزية العالية في مختلف القطاعات، وتعتمد في رؤيتها على أسس راسخة، تشمل بنية تحتية متطورة، وتشريعات متقدمة، وشراكات دولية قوية، لتؤكد الإمارات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، مستندة إلى قوة مؤسساتها ووحدة مجتمعها، ومن خلال مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات، تمضي الدولة بثبات نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً.