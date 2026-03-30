الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الحزم والردع

الحزم والردع
31 مارس 2026 00:01

الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة المستمرة على الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، ستكون لها آثار بالغة التعقيد ليس على الساحة الإقليمية فقط، إنما على المشهد العربي والدولي، وتشكِّل نقطة تحول خطيرة في المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي في المنطقة العربية.
وفي ظل هذه المرحلة الحساسة والحرجة التي يشهدها العمل العربي المشترك، وفي ضوء الإرهاب الذي تمارسه طهران ضد الإمارات والدول الشقيقة، على جامعة الدول العربية أن تحدد وجهتها، إما أن تسلك طريق التضامن التام والكامل والموقف الحازم لمواجهة الإرهاب الإيراني، وإما أن تنزلق في طريق العجز والجمود واللافعل.
محاسبة إيران، وتحميلها تبعات عدوانها الإرهابي الغادر، والآثار والأضرار المادية والمعنوية المترتبة عليه، خطوتان لا غنى عنهما لردع طهران، ومنعها من تكرار الأعمال العدائية ضد دول المنطقة، وذلك يتحقق بتعزيز الجهود المشتركة، وتبني الأشقاء والأصدقاء موقفاً موحداً وحازماً لا يقبل أي أعذار للانتهاكات الجسيمة في حق دولنا والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
