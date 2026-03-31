ناسا تبدأ العد العكسي لإطلاق مهمة "أرتيميس 2" القمرية

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين العدّ العكسي لأوّل مهمّة مأهولة إلى مدار القمر منذ أكثر من نصف قرن، وقد حُدّد موعد مبدئي لها في الأوّل من أبريل ومن شأنها أن تمهّد الطريق لرحلات أوسع.

وقد وُضع هامش أوّل لإطلاق مهمّة "أرتيميس 2" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا الأربعاء الأوّل من أبريل عند الساعة 6:24 مساء (22:24 بتوقيت جرينيتش). وقال المسؤولون في الناسا إن العدّ العكسي بدأ الاثنين عند الساعة 4:44 عصراً.

وقال المدير المساعد لوكالة ناسا أميت كشاتريا في إحاطة إعلامية إن "المركبة جاهزة والنظام جاهز والطاقم جاهز".

وأشار إلى أن "وراء هذه الرحلة حملة" أوسع، متطرّقاً إلى مشاريع أُعلن عنها مؤخّراً بما فيها إنشاء قاعدة قمرية.



وإذا أُجّل أو ألغي موعد الأربعاء لسبب ما، يتاح هامش آخر لغاية السادس من أبريل.



