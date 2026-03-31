الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ناسا تبدأ العد العكسي لإطلاق مهمة "أرتيميس 2" القمرية

31 مارس 2026 16:20

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين العدّ العكسي لأوّل مهمّة مأهولة إلى مدار القمر منذ أكثر من نصف قرن، وقد حُدّد موعد مبدئي لها في الأوّل من أبريل ومن شأنها أن تمهّد الطريق لرحلات أوسع.
وقد وُضع هامش أوّل لإطلاق مهمّة "أرتيميس 2" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا الأربعاء الأوّل من أبريل عند الساعة 6:24 مساء (22:24 بتوقيت جرينيتش). وقال المسؤولون في الناسا إن العدّ العكسي بدأ الاثنين عند الساعة 4:44 عصراً.
وقال المدير المساعد لوكالة ناسا أميت كشاتريا في إحاطة إعلامية إن "المركبة جاهزة والنظام جاهز والطاقم جاهز".
وأشار إلى أن "وراء هذه الرحلة حملة" أوسع، متطرّقاً إلى مشاريع أُعلن عنها مؤخّراً بما فيها إنشاء قاعدة قمرية.

وإذا أُجّل أو ألغي موعد الأربعاء لسبب ما، يتاح هامش آخر لغاية السادس من أبريل.

المصدر: وكالات
أرتيميس
القمر
ناسا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©