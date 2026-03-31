تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراته الخطيرة على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، تمثل اختباراً حقيقياً لمدى تماسك المواقف الخليجية والعربية والدولية المبنية على الشرعية الدولية والقانون الدولي، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.

ويعكس لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، خلال زيارته الأخوية إلى الدولة، وحدة الصف الخليجي في مواجهة الاعتداءات الغادرة، والحرص المشترك على حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والالتزام الكامل من البلدين بالدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة على دول الخليج العربية والأردن الشقيق، تؤكد أن سلوك طهران المزعزع للاستقرار في منطقة الخليج العربي يتعدى كل الحدود؛ لذا تتطلب هذه المرحلة الحرجة التضامن الكامل بين دول المجلس، ووقوفها صفاً واحداً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.