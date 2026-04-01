الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

دعا الاتحاد الأوروبي وعشرة من الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى ضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك عقب مقتل ثلاثة من عناصرها مؤخراً في جنوب لبنان.

وشدد وزراء خارجية كل من بلجيكا وقبرص وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، على مطالبة جميع الأطراف، وتحت جميع الظروف، بضمان سلامة وأمن أفراد ومرافق اليونيفيل.

وأكد البيان دعمهم الثابت لمهمة اليونيفيل، معربين عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بالخسارة غير المقبولة في الأرواح، مشددين على ضرورة إبقاء قنوات خفض التصعيد مفتوحة.

كما دعا الوزراء إسرائيل إلى تجنب أي تصعيد إضافي للنزاع، لا سيما من خلال تنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.