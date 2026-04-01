الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب صباحاً يصبح مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند 01:53 والجزرالأول عند الساعة 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 30:04.