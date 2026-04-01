ماتيوس يطالب شلوتربيك بحسم أمره بشأن عقده مع دورتموند



دورتموند (د ب أ)

طالب لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني السابق، مواطنه نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند، بحسم قراره قريباً بشأن مصير التعاقد مع ناديه.

وصرح ماتيوس عبر قناة سكاي «حان الوقت لتحديد موعد نهائي، لأن شلوتربيك لاعب مهم، ولا نريد الضغط عليه، وقدم سيباستيان كيل أداء جيداً، ولكن حان وقت اتخاذ القرار».

وشدد ماتيوس «يجب أن تتضح الأمور قبل كأس العالم، هذه خطوة مهمة للنادي والمنتخب». ويرغب دورتموند في تجديد التعاقد مع شلوتربيك والذي سينتهي في صيف 2027، ويرغب النادي في تجديده.

وإذا لم يوافق المدافع الدولي على تجديد عقده، سيكون الصيف المقبل آخر فرصة لدورتموند للحصول على مقابل مادي كبير مقابل بيعه.

من جانبه، نفى شلوتربيك التقارير التي تكهنت بأنه على وشك تجديد تعاقده الأسبوع الماضي، قائلاً إن الوضع تغير حالياً بعد رحيل المدير الرياضي كيل، وتولي أولي بوك المسؤولية بدلاً منه.

وأضاف مدافع دورتموند «كنت على وشك حسم قراري خلال الأسابيع القادمة، لكن الوضع تغير، ولم يعد القرار وشيكاً».

وقال لارس ريكن، المدير الإداري للرياضة في دورتموند «تصريحات شلوتربيك مفهومة، لكن هدفنا الأساسي هو الاحتفاظ بجهوده لسنوات قادمة، ومستمرون في العمل لتحقيق ذلك».