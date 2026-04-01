عزيمة وثبات

شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من أكثر شركات الطاقة موثوقية في العالم، وتجسِّد منظومتها أعلى معايير المرونة التشغيلية والكفاءة المهنية في مواجهة الظروف الطارئة، وقدرتها على الاستمرار في توفير إمدادات موثوقة من الطاقة رغم جميع التحديات.

وبجاهزية عالية، واستجابة سريعة - أشاد بهما سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - تعاملت «أدنوك» مع الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها المنطقة، محافظة على سلامة كوادرها الذين يعملون بعزيمة وثبات لتجاوز الظروف والتحديات الراهنة، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي للدولة.

مواجهة «أدنوك» للتحديات المرتبطة بشتى أشكال الطوارئ والأزمات، وفق أرقى المعايير، وأفضل الممارسات الدولية التي تطبقها كبرى الشركات والمنشآت البترولية العالمية، حصاد رؤى قيادة تستشرف المستقبل، وتخطيط طويل الأمد، وبناء شراكات استراتيجية، واستثمار في البنية التحتية، واستعداد مسبق للأزمات.