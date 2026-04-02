"الإمارات الصحية" تطلق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة للمتعاملين

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة. تتيح الخدمة الأولى حجز فحص التصوير الإلستوجرافي عبر القنوات الرقمية، بما يضمن تنظيم عملية الحجز ويحد من الحاجة إلى زيارة المنشآت الصحية.

تسهم الخدمة في تمكين المتعاملين من حجز مواعيد الفحص إلكترونياً وتحسين كفاءة إدارة المواعيد وتقليل الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز تجربة المريض من خلال توفير خدمات رقمية متكاملة.

وتتمثل الخدمة الثانية في توفير الاستشارة الافتراضية عبر الفيديو في مراكز الصحة العامة لخدمات الأمراض السارية وعدد من مستشفيات المؤسسة، وذلك من خلال التطبيق الذكي وبوابة المريض التابعة للمؤسسة، بما يتيح للمتعاملين الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد بطريقة مرنة وسلسة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ضمن إطار يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية.

وتتيح الخدمة الثالثة للمتعاملين طلب التقارير الطبية بعد زيارة مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر القنوات الرقمية للمؤسسة، حيث تعتمد هذه الخدمة الآلية والإجراءات نفسها لطلب التقارير الطبية بعد زيارة المستشفيات.

وأكدت المهندسة أمل كرمستجي، مديرة إدارة الدعم التقني في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق الخدمات يعكس توجه المؤسسة نحو إعادة تصميم تجربة المتعامل من خلال حلول رقمية عملية تمكن الوصول إلى الخدمات الصحية بكفاءة ومرونة أعلى، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تعزز استمرارية الرعاية الصحية، وتحسن إدارة المواعيد، وتوفر خيارات متعددة لتلقي الخدمة، بما يواكب التحول المتسارع نحو نماذج الرعاية الافتراضية في الدولة.

وأوضحت أن خدمة الاستشارات الافتراضية مخصصة في هذه المرحلة لمواعيد المتابعة فقط، ولا تشمل الإحالات أو المواعيد الجديدة، مؤكدة أن الطبيب المعالج لديه الصلاحية الكاملة في تحديد نوع الزيارة الأنسب، سواء كانت افتراضية عبر الفيديو أو عبر الهاتف أو زيارة حضورية، وفقاً للحالة الصحية للمريض.

وبينت المؤسسة أن خدمة الاستشارات الافتراضية عبر الفيديو متاحة لمواطني دولة الإمارات فقط في هذه المرحلة، على أن يتم التوسع فيها مستقبلاً، بما يعزز من شمولية الخدمات الرقمية واستدامتها.