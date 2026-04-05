إنجاز تاريخي

الإمارات تحقق إنجازاً تاريخياً بدخول قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للسلع عالمياً، حيث احتلت المرتبة التاسعة وفق تقرير منظمة التجارة العالمية، كما سجلت التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً بنسبة تقارب 15% لتصل إلى 6 تريليونات درهم في عام 2025، لتحصد الدولة شهادة دولية جديدة على ريادتها وتنافسيتها، وترسخ ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات العالمية.

يرجع هذا الأداء القوي إلى تنوع القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والتكنولوجيا، التي شهدت نمواً ملحوظاً، كما تواصل الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر اتفاقيات نوعية تسهّل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

ويؤكد هذا الإنجاز قدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تحقيق نمو مستدام، مدعومة بسياسات مبتكرة واقتصاد مرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، لترسخ الإمارات مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات العالمية وأكثرها مرونة واستدامة.