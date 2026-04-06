استدامة التوطين

تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة برامج التوطين، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين، وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة.

ويجسد التمديد الذي أعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، المكانة الاستراتيجية للبرنامج كأداة وطنية لدعم التوطين، وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة لمواطنينا.

البرنامج بما تضمنه من تحديثات جديدة، تزامناً مع عام الأسرة، يعد حجر الزاوية في تمكين كوادرنا الوطنية وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، ويعكس إيماناً راسخاً من القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو الثروة الأعظم للوطن، ومصدر قوته واستدامة إنجازاته.