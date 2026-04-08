معالجة شاملة

معالجة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك القدرات النووية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيَّرة، والقدرات العسكرية، ووكلاء طهران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.

وتتابع الإمارات متابعة دقيقة إعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، ساعيةً للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق، بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وغير مشروط.

الإمارات دولة سلام، وتأمل في تحقيق سلام مستدام لدول المنطقة كافة، وعلى الرغم من أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، تعرضت لاعتداءات غادرة استهدفت البنية التحتية، ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية، نتج عنها خسائر بشرية ومادية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران، وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.