جدارة اقتصادية

الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نهجها القائم على الانفتاح والتعاون، وتبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تعزز النمو والاستقرار، إلى جانب تميز بنيتها التحتية المتطورة، وخبراتها التنظيمية في استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

وفوز الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2029، إنجاز جديد تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، ويعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة في الاقتصاد الإماراتي.

الإنجاز الجديد جاء عن جدارة، بعد حصول الإمارات على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة، ويُعَد خطوة مهمة ترسخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معبراً عن فخره بالإمارات وكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم.