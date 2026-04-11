في خضمّ التحديات الإقليمية، تبرهن دولة الإمارات أن قوة الدول لا تُقاس بقدراتها فقط، بل بصلابة مواقفها ووحدة صفها وتماسك مجتمعها، إذ عكس التصدي للاعتداءات الإيرانية الإرهابية مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة، وجهوداً وطنية متواصلة تبذلها المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لحماية الوطن وصون أمنه.

يؤكد نجاح الدولة في إدارة الأزمة متانة بنيتها المؤسسية وقدرتها على التعامل مع التحديات بعزم وثقة، في وقت يجسد فيه تلاحم المجتمع قوة داخلية راسخة تشكل خط الدفاع الأول.

بهذا النهج، تمضي الإمارات بثبات نحو المستقبل، مستندة إلى رؤية قيادية حكيمة، وعازمة على ترسيخ أمنها، وتعزيز مكانتها بثقة لا تتزعزع، ومواصلة دورها في دعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة.