الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عزم وثقة

12 ابريل 2026 00:15

في خضمّ التحديات الإقليمية، تبرهن دولة الإمارات أن قوة الدول لا تُقاس بقدراتها فقط، بل بصلابة مواقفها ووحدة صفها وتماسك مجتمعها، إذ عكس التصدي للاعتداءات الإيرانية الإرهابية مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة، وجهوداً وطنية متواصلة تبذلها المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لحماية الوطن وصون أمنه.
 يؤكد نجاح الدولة في إدارة الأزمة متانة بنيتها المؤسسية وقدرتها على التعامل مع التحديات بعزم وثقة، في وقت يجسد فيه تلاحم المجتمع قوة داخلية راسخة تشكل خط الدفاع الأول.
بهذا النهج، تمضي الإمارات بثبات نحو المستقبل، مستندة إلى رؤية قيادية حكيمة، وعازمة على ترسيخ أمنها، وتعزيز مكانتها بثقة لا تتزعزع، ومواصلة دورها في دعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©