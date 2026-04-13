«ديزرت فايبرز» يضم 4 لاعبين إماراتيين لقائمة الدوري العالمي للكريكت

13 ابريل 2026 19:19

 
دبي (وام)
أعلن نادي «ديزرت فايبرز» مشاركة أربعة لاعبين إماراتيين ضمن قائمته المشاركة في بطولة «إكسون موبيل جويانا جلوبال سوبر ليج» للكريكيت (T20)، المقررة يوليو المقبل، مع تعيين الأسترالي كريس جرين قائداً للفريق الذي يضم أيضاً النيوزيلندي داريل ميتشل.
وأكد توم مودي، مدير الكريكيت في «ديزرت فايبرز»، أن مشاركة الفريق في البطولة، فرصة مهمة لتعزيز حضور النادي عالمياً، ومنح اللاعبين الإماراتيين خبرة دولية قيّمة، مشيراً إلى أن إشراك سانجاي باهال، وماتي الله خان، وفريتيا أرافيند، وخزيمة بن تنوير، أبطال الموسم الرابع من دوري «دي بي وورلد» الدولي T20، جاء بهدف دعم تطورهم الفني.
وقال مودي إن إشراك اللاعبين الإماراتيين الأربعة كان أولوية للفريق، موضحاً: لم نتردد في ضم اللاعبين الإماراتيين الأربعة ضمن قائمة من 14 لاعباً، بهدف منحهم الخبرة الدولية ومكافأتهم على أدائهم تحت إشرافنا.
وأشار إلى أن تشكيل القائمة لم يكن سهلاً في ظل تزامن البطولة مع الموسم المحلي في إنجلترا وويلز والالتزامات الدولية، مؤكداً حرص الإدارة على ضم لاعبين سبق لهم تمثيل «ديزرت فايبرز»، إلى جانب عناصر متاحة، خاصة من منطقة الكاريبي، لضمان الانسجام الفني.
وأوضح مودي أن مشاركة اللاعبين الإماراتيين الأربعة تعد محوراً أساسياً لأهداف الفريق، مشيراً إلى أن هذه الفرصة ستسهم في تطويرهم ومنحهم مزيداً من فرص الاحتراف في البطولات العالمية.
وأضاف أن خزيمة بن تنوير حصل بالفعل على فرصة المشاركة في الدوري الباكستاني الممتاز مع فريق «كراتشي كينغز»، بعد تألقه في الموسم الرابع من دوري «دي بي وورلد» الدولي T20، متمنياً أن تفتح المشاركة في بطولة جويانا آفاقاً جديدة لبقية اللاعبين الإماراتيين.
وأعلن مودي تعيين الأسترالي كريس جرين قائداً للفريق، مشيداً بخبرته الواسعة في بطولات الكريكيت العالمية ومشاركاته المتعددة في منطقة الكاريبي، مؤكداً أن خبرته القيادية ومعرفته بظروف الملاعب هناك تمثّل إضافة مهمة للفريق.
وجاءت قائمة «ديزرت فايبرز» المشاركة في البطولة على النحو التالي: كريس جرين «أستراليا» - قائد الفريق، جيسون بيريندورف «أستراليا»، داريل ميتشل «نيوزيلندا»، بيفون جاكوبس «نيوزيلندا»، شاداب خان «باكستان»، فريتيا أرافيند «الإمارات»، خزيمة بن تنوير «الإمارات»، ماتي الله خان «الإمارات»، سانجاي باهال «الإمارات»، أندريس جوس «الولايات المتحدة»، كايل مايرز «جزر الهند الغربية»، خاري بيير «جزر الهند الغربية»، رامون سيموندز «جزر الهند الغربية»، زاكاري كارتر «جزر الهند الغربية».

 

