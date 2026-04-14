الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علاقات وثيقة

علاقات وثيقة
15 ابريل 2026 00:01

ترتبط الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بعلاقات وثيقة على مختلف الصُّعُد، يجسِّدها الحوار القائم بين البلدين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات، بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما.
وتعكس زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الصين، ولقاء سموه فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومعالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الصينية، عمق العلاقات بين البلدين، والحرص المتبادل على توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة. 
الزيارة التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية، تنطلق بالعلاقات «الإماراتية - الصينية»، إلى مرحلة أكثر تكاملاً، بالتركيز على الاستثمار في الفرص المستقبلية، والعمل المشترك، بما يعزِّز مكانة البلدين شريكين فاعلين في الاقتصاد العالمي.

