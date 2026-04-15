بايرن يهدد الريال بـ«آلة الرعب»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يقدم العملاق البافاري بايرن ميونيخ موسماً مرعباً، ففي يوم السبت الماضي، حطّم النادي البافاري الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجّلة في موسم واحد من الدوري الألماني.

وسجّل فريق فنسنت كومباني، بفوزه الساحق 5-0 على سانت باولي، رقماً قياسياً جديداً بلغ 105 أهداف، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 101 هدف.

ويتمتع بايرن ميونيخ بإمكانيات هجومية هائلة. فقد بنى كومباني آلة تهديفية لا تقهر. يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة ضد ريال مدريد، رأينا ما يمكن لهذا الفريق البافاري فعله بقيادة لاعبين مثل أوليس، وجنابري، ولويس دياز، وهاري كين، ولا يعتمد فوز ريال مدريد في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، على تسجيل فرق ألفارو أربيلوا هدفين على الأقل فحسب، بل يبدو الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لريال مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه، أمام فريق سجّل في كل مباراة خاضها هذا الموسم.

وبعد أن ضِمن بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني، يسعى الآن لتجاوز تحديات جديدة، فإلى جانب إمكانية إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، يملك البافاريون فرصة تحطيم الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإسباني، والمسجل باسم ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، موسم 2011-2012، والبالغ 121 هدفاً، ولتحقيق ذلك، سيحتاج الفريق إلى تسجيل 17 هدفاً في مبارياته الخمس المتبقية أمام شتوتجارت، وماينز، وهايدنهايم، وفولفسبورج. رقم كبير على الورق، ولكن إنْ كان هناك فريق قادر على تحقيقه، فهو بايرن ميونيخ. يسجْل فريق كومباني معدل 3.6 هدف في المباراة الواحدة هذا الموسم من الدوري الألماني، وسيواجه الفريقين الأخيرين في الترتيب في المباريات الثلاث الأخيرة.

ولم يَعُد رقم ريال مدريد القياسي لهذا الموسم هو الوحيد الذي قد يتجاوزه الفريق الألماني. فأعلى عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوريات الأوروبية الكبرى يعود إلى أستون فيلا، الذي أحرز 128 هدفاً في موسم 1930/ 31 من دوري الدرجة الأولى. في الموسم نفسه، سجّل أرسنال هدفاً واحداً أقل من الفيلانز. لكن تلك الدوريات كانت تتألف من 42 جولة، أي أكثر بـ8 جولات من الدوري الألماني الحالي (البوندسليجا)

وبعد فوزه على سانت باولي يوم السبت الماضي، بات بايرن ميونيخ عيلى بُعد خطوة من حسم لقب الدوري الألماني، بداية الأسبوع المقبل، حيث يتقدم بايرن بفارق 12 نقطة عن بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، وفوزه على شتوتجارت في الجولة القادمة يحسم له اللقب عملياً، مع تبقِّي 4 مباريات فقط على نهاية المسابقة وتقدم بايرن بفارق أهداف خيالي يبلغ 50 هدفاً عن دورتموند.