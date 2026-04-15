الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي في روما لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

15 ابريل 2026 19:39

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى روما، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين إيطاليين، لتعزيز قدرات كييف في مجال الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك عقب زيارته إلى ألمانيا، حيث اتفق مع المستشار فريدريش ميرتس على تعزيز التعاون العسكري، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة.

أخبار ذات صلة
تحطم طائرة خفيفة بألمانيا
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية

وقبيل لقائه ميلوني، أكد زيلينسكي في منشور على منصة «إكس» أن التعاون في مجال الدفاع الجوي يتصدر أولويات أوكرانيا الدبلوماسية حالياً، مشدداً على الحاجة اليومية إلى صواريخ دفاع جوي.

كما زار زيلينسكي، الثلاثاء، النرويج، حيث اتفق مع رئيس الوزراء يوناس غار ستوره على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (من المصدر)
علوم الدار
استئناف التعليم الحضوري لجميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل
اليوم 21:13
استئناف التعليم الحضوري في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل
علوم الدار
استئناف التعليم الحضوري في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل
اليوم 21:08
حتا يخلط أوراق «صدارة الأولى» بثلاثية في شباك يونايتد
الرياضة
حتا يخلط أوراق «صدارة الأولى» بثلاثية في شباك يونايتد
اليوم 20:41
«آرت دبي 2026» يرسّخ ريادة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بنسخة استثنائية
التعليم والمعرفة
«آرت دبي 2026» يرسّخ ريادة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بنسخة استثنائية
اليوم 20:17
ألكاراز «المدريدي» يعتذر لبرشلونة!
الرياضة
ألكاراز «المدريدي» يعتذر لبرشلونة!
اليوم 20:16
