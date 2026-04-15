زيلينسكي في روما لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى روما، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين إيطاليين، لتعزيز قدرات كييف في مجال الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك عقب زيارته إلى ألمانيا، حيث اتفق مع المستشار فريدريش ميرتس على تعزيز التعاون العسكري، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة.

وقبيل لقائه ميلوني، أكد زيلينسكي في منشور على منصة «إكس» أن التعاون في مجال الدفاع الجوي يتصدر أولويات أوكرانيا الدبلوماسية حالياً، مشدداً على الحاجة اليومية إلى صواريخ دفاع جوي.

كما زار زيلينسكي، الثلاثاء، النرويج، حيث اتفق مع رئيس الوزراء يوناس غار ستوره على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.