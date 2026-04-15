تنمية مستدامة

الإمارات تترجم علاقاتها الأخوية الراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة إلى مشاريع تنموية، تُسهم في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي، وتُرسّخ مكانتها شريكاً موثوقاً في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة.

وتوقيع الإمارات والأردن، اتفاقية تطوير شبكة سكك حديدية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، يعكس الرؤى المشتركة للقيادة في البلدين الشقيقين، بضرورة استثمار فرص النمو والتكامل، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2.3 مليار دولار، نموذج متقدم للشراكات القائمة على الثقة، وتوحيد الرؤى، والعمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب، ويُعد امتداداً لدور الإمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية القائمة على الاستثمار طويل الأمد في المنطقة.